За время летних каникул лобзик получал от Вити и кости по три кусочка сладостей каждый день. Всего он получил 120 кусочков сахара и 150 кусочков печенья. Сколько дней проходили эти летние занятия?
Математика
За время летних каникул лобзик получал от Вити и кости по три кусочка сладостей каждый день. Всего он получил 120 кусочков сахара и 150 кусочков печенья. Сколько дней проходили эти летние занятия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120+150=270 кусочков 270:3=90 дней ответ каникулы длились 90 днец
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