За время летних каникул лобзик получал от Вити и кости по три кусочка сладостей каждый день. Всего он получил 120 кусочков сахара и 150 кусочков печенья. Сколько дней проходили эти летние занятия?

Математика

За время летних каникул лобзик получал от Вити и кости по три кусочка сладостей каждый день. Всего он получил 120 кусочков сахара и 150 кусочков печенья. Сколько дней проходили эти летние занятия?

Автор: Гость