Доклад на тему правила речевого этикета. Не большой доклад пж!?

Гость: Гость:

Правила речевого этикета В наше стремительное время люди все свободнее ведут себя в обществе, забывая о правилах поведения и приличия, нанося тем самым и себе, и окружающим незаметный на первый взгляд, но непоправимый на самом деле урон. Понемногу, исподволь мы перестаем проявлять уважение к окружающим, а значит – мы ухудшаем атмосферу взаимоотношений вокруг себя. Люди давно задумались об этих вещах и создали целую науку – ЭТИКЕТ. Этикет есть собрание (свод) правил и формальностей, касающихся внешности и образа действий в общежитии общества, которое принято называть хорошим, то есть благовоспитанным. Слово этикет пришло из французского языка. «Etiquette» в переводе означает «ярлык» , «этикетка» . В русский язык это слово вошло в XVIII веке. Само понятие слова «этикет» возникло в конце XVII века во Франции при дворе короля Людовика XIV, когда гостям на приемах давали карточки – этикетки с правилами поведения. Мне пришла в голову идея открыть новую рубрику, посвященную речевому этикету. Ведь для того чтобы стать интеллигентным человеком, вызывающим уважение к своим манерам, стилю поведения (я говорю сейчас о внешнем проявлении интеллигентности) , мало думать о повышении грамотности и правилах грамматики, необходимо следить за своим внешним видом и обращать внимание на развитие речи. Недавно прошли праздники, многие встречались с родственниками и друзьями, а кто-то приобрел новых знакомых, с которыми хотелось бы продолжить отношения. Вот об этом-то мы сегодня и поговорим. Пребывание в гостях Если вам когда-нибудь придется гостить в чужом доме, постарайтесь не забыть пословицы: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят» . Пословица эта красноречиво доказывает, что сложившие ее предки наши свято соблюдали и ценили гостеприимство, умели уважать вкусы и привычки хозяев. Гость в благодарность за оказываемое ему гостеприимство и внимание хозяев платил им той же монетой, то есть он со своей стороны оказывал полнейшее внимание хозяевам, принося им в жертву все свои домашние привычки и обычаи. Можно долго перечислять все те правила, которые необходимо соблюдать и гостю, и хозяевам, которые направлены на то, чтобы никого не обидеть. Но наша задача – обратить внимание на то, КАК и ЧТО надо говорить. В арсенале хозяев желательны такие обороты речи, как «пожалуйста, будьте без церемоний и пользуйтесь всем, как у себя дома» , «что вы предпочитаете? » , «мы очень рады, что вы остановились у нас» , «приезжайте еще» , «мы всегда рады вас видеть» . Эти слова, произнесенные искренне, не должны стать для гостей сигналом к тому, что можно действительно не церемониться и вести себя беспардонно. Гости (или гость) все-таки должны интересоваться, какими предметами и помещениями можно воспользоваться, благодарить за оказанное внимание, спрашивать, не мешает ли хозяевам громко работающий телевизор, можно ли вернуться после прогулки поздно (ведь хозяева, вероятно, рано ложатся спать) , ну а при прощании, конечно, уезжающие гости должны сказать: «Благодарим за радушный прием и ожидаем вас к себе» . Все, что сейчас было сказано, конечно же, прописные истины, но, к сожалению, мы очень часто забываем о многих простых вещах. В следующих статьях новой рубрики я хочу продолжить разговор о речевом этикете в разных ситуациях: как составить текст приглашения на семейное торжество о чем и как говорить в обществе не очень близких и знакомых людей правильное оформление текста письма обращение в короткой записке правила поздравительных открыток о шутках особенности комплиментов