Сумма двух чисел равна 21,6. Одно число в 3,5 раза больше другого. Найдите два числа. Н??пишите решение пожалуйста.

Математика

Сумма двух чисел равна 21,6. Одно число в 3,5 раза больше другого. Найдите два числа. Н??пишите решение пожалуйста.

Автор: Гость