Сумма двух чисел равна 21,6. Одно число в 3,5 раза больше другого. Найдите два числа. Н??пишите решение пожалуйста.

Математика
Сумма двух чисел равна 21,6. Одно число в 3,5 раза больше другого. Найдите два числа. Н??пишите решение пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примемем за х первое число,тогда второе число=3.5х,а их сумма=21.6 х+3.5х=21,6 4.5х=21,6 х=4.8 Второе чило =4.8*3.5=16.8
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