как решить вертолёт сделал посадку на расстоянии 75км от взлетной площадки, пролетев 1-6 своего маршрута. Найди длину маршрута вертолёта. Сколько километров ему осталось пролететь? Дам 20 баллов

Математика

как решить вертолёт сделал посадку на расстоянии 75км от взлетной площадки, пролетев 1-6 своего маршрута. Найди длину маршрута вертолёта. Сколько километров ему осталось пролететь? Дам 20 баллов

Автор: Гость