как решить вертолёт сделал посадку на расстоянии 75км от взлетной площадки, пролетев 1-6 своего маршрута. Найди длину маршрута вертолёта. Сколько километров ему осталось пролететь? Дам 20 баллов
Математика
как решить вертолёт сделал посадку на расстоянии 75км от взлетной площадки, пролетев 1-6 своего маршрута. Найди длину маршрута вертолёта. Сколько километров ему осталось пролететь? Дам 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75 • 6 = 450 (км)Длина всего пути 450 – 75 = 375 (км)Осталось пролететь:
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Математика