Сколько часов составляют 2/3 части суток?

Математика
Сколько часов составляют 2/3 части суток?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 часов, так как 24:3×2=16
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