Что циркулирует по сосудам кровеносной системы у дождевого червя? 1. Кровь. 2. Гемолимфа. 3. Лимфа. 4. Межклеточная жидкость. Буду очень благодарна за помощь!

Биология

Что циркулирует по сосудам кровеносной системы у дождевого червя? 1. Кровь. 2. Гемолимфа. 3. Лимфа. 4. Межклеточная жидкость. Буду очень благодарна за помощь!

Автор: Гость