3. Электрическая цепь состоит из двух параллельно соединенных резисторов, сопротивление которых R1=10 Ом, R2=5 Ом. Сила тока во втором резисторе 2 А. Чему равна сила тока в неразветвленной части цепи? 7 А 3 А 5 А 1 А

Физика

3. Электрическая цепь состоит из двух параллельно соединенных резисторов, сопротивление которых R1=10 Ом, R2=5 Ом. Сила тока во втором резисторе 2 А. Чему равна сила тока в неразветвленной части цепи? 7 А 3 А 5 А 1 А

Автор: Гость