3. Электрическая цепь состоит из двух параллельно соединенных резисторов, сопротивление которых R1=10 Ом, R2=5 Ом. Сила тока во втором резисторе 2 А. Чему равна сила тока в неразветвленной части цепи? 7 А 3 А 5 А 1 А

Физика
3. Электрическая цепь состоит из двух параллельно соединенных резисторов, сопротивление которых R1=10 Ом, R2=5 Ом. Сила тока во втором резисторе 2 А. Чему равна сила тока в неразветвленной части цепи? 7 А 3 А 5 А 1 А
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I = I1 + I2; I2 = U/R2; U = (I2)*(R2); I1 = U/R1 = (I2)*(R2)/(R1); I = (I2*R2/R1) + I2; I = (2*5/10) + 2 = 1 + 2 = 3 А
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