От двух вокзалов находявшиеся на расстоянии 435 один от другого ,в 7 часов отправились навстречу друг к другу два электропоезда , и встретились на станции в 12 часов. Скорость одной электрички 40 км/ч. С какой скоростью шёл дру...

Математика

От двух вокзалов находявшиеся на расстоянии 435 один от другого ,в 7 часов отправились навстречу друг к другу два электропоезда , и встретились на станции в 12 часов. Скорость одной электрички 40 км/ч. С какой скоростью шёл другой электр поезд?

Автор: Гость