От двух вокзалов находявшиеся на расстоянии 435 один от другого ,в 7 часов отправились навстречу друг к другу два электропоезда , и встретились на станции в 12 часов. Скорость одной электрички 40 км/ч. С какой скоростью шёл дру...
Математика
От двух вокзалов находявшиеся на расстоянии 435 один от другого ,в 7 часов отправились навстречу друг к другу два электропоезда , и встретились на станции в 12 часов. Скорость одной электрички 40 км/ч. С какой скоростью шёл другой электр поезд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-7=5 ч поезда были в пути общая скорость поездов 435:5=87 км/ч значит скорость второг 87-40=47 км/ч
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