Два всадника выехали навстречу друг другу с одинаковой скоростью и встретились ч??рез 10часов один ехал до встречи на2 часа больше другово и проехал на 24 км больше

Математика

Два всадника выехали навстречу друг другу с одинаковой скоростью и встретились ч??рез 10часов один ехал до встречи на2 часа больше другово и проехал на 24 км больше

Автор: Гость