Два всадника выехали навстречу друг другу с одинаковой скоростью и встретились ч??рез 10часов один ехал до встречи на2 часа больше другово и проехал на 24 км больше

Математика
Два всадника выехали навстречу друг другу с одинаковой скоростью и встретились ч??рез 10часов один ехал до встречи на2 часа больше другово и проехал на 24 км больше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24:2 =12 (км)-за 1 ч 2)12•10=120 (км)-проехал один 3)120-24=96 (км)-второй, 4)120+96=216 (км)-изначально
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