9 пирожных имеющих одну цену стоят 234 руб. сколько рублей надо заплатить за 7 таких ??ироженных
Математика
9 пирожных имеющих одну цену стоят 234 руб. сколько рублей надо заплатить за 7 таких ??ироженных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)234:9=26(руб.)-стоит 1 пирожное 2)26*7=182(руб.) ОТВЕТ: 182 РУБЛЯ
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