9 пирожных имеющих одну цену стоят 234 руб. сколько рублей надо заплатить за 7 таких ??ироженных

Математика

9 пирожных имеющих одну цену стоят 234 руб. сколько рублей надо заплатить за 7 таких ??ироженных

Автор: Гость