Мне 11 было не давно и у меня будет концерт по танцам но в школьном концерте я перев??лновалась и забыла песню теперь боюсь выступать на танцах.ЧТО ДЕЛАТЬ??? ПОМОГИТЕ@@@@...

Другие предметы
Мне 11 было не давно и у меня будет концерт по танцам но в школьном концерте я перев??лновалась и забыла песню теперь боюсь выступать на танцах.ЧТО ДЕЛАТЬ??? ПОМОГИТЕ@@@@...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Постарайтесь успокоиться и выложиться, всё сделать правильно в танцах. Верь, что у тебя всё получится! Мы все будем желать тебе удачи! Ты сможешь! Помни—ты знаешь что делать, ты можешь это сделать! Можешь попытаться как-то перед выступлением расслабиться, отвлечься—погулять, пообщаться с друзьями, уделить внимание хобби или ещё чему-то. Можешь у друзей или у одногруппников по танцам (ну или родителей, или у преподавателя по танцам) попросить поддержки, рассказать случай. Или подумай, что нужно лично для тебя. Если нужны ещё советы или помощь—всегда пожалуйста!. Удачи!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Составьте уравнения,реакций Ca(OH2)+SiO2 NaOH+P2O5 NaOH+N2O5
Ответить
Окружающий мир
Как ты думаешь почему Иван Грозный мог безнаказанно проявлять жестокость по отно??ению к своим подданным
Ответить
Алгебра
Найдите сумму целых чисел между которыми заключено число 4 корень из 11
Ответить
Английский язык
Переведите текст: за правильный ответ дам 25 баллов Pancake Day is celebrated in many countries of the world: the UK, the USA, Ireland, Australia...
Ответить
Химия
NaOH⇒Na3СO4 (дополнить) 1.Назвать вещества в реакции 2.Ионное уравнение 3.Тип реакци??: По с.о. По числу состояний
Ответить