Мне 11 было не давно и у меня будет концерт по танцам но в школьном концерте я перев??лновалась и забыла песню теперь боюсь выступать на танцах.ЧТО ДЕЛАТЬ??? ПОМОГИТЕ@@@@...
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Мне 11 было не давно и у меня будет концерт по танцам но в школьном концерте я перев??лновалась и забыла песню теперь боюсь выступать на танцах.ЧТО ДЕЛАТЬ??? ПОМОГИТЕ@@@@...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Постарайтесь успокоиться и выложиться, всё сделать правильно в танцах. Верь, что у тебя всё получится! Мы все будем желать тебе удачи! Ты сможешь! Помни—ты знаешь что делать, ты можешь это сделать! Можешь попытаться как-то перед выступлением расслабиться, отвлечься—погулять, пообщаться с друзьями, уделить внимание хобби или ещё чему-то. Можешь у друзей или у одногруппников по танцам (ну или родителей, или у преподавателя по танцам) попросить поддержки, рассказать случай. Или подумай, что нужно лично для тебя. Если нужны ещё советы или помощь—всегда пожалуйста!. Удачи!
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