Найдите сумму целых чисел между которыми заключено число 4 корень из 11
Алгебра
Найдите сумму целых чисел между которыми заключено число 4 корень из 11
Ответ(ы) на вопрос:
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4√11=√176 √169<√176<√196 13<√176<14 13+14=27
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