Пожалуйста,срочно!!! Помогите написать сказку о роли служебных частей речи в русском языке.(7-11 предложений) Собственно сочиненную сказку,пжл!!

Гость: Гость:

Жил-был на свете один школьник, который очень плохо учился и получал двойки по русскому языку. Вот однажды получил он очередную двойку за тему "Роль служебных частей речи в русском языке", разозлился и решил, что служебные части речи ему не нужны, мол и так он без них в жизни обойдется. Только он так подумал, как произошло чудо, и все служебные части речи ушли из его языка. Обиделись они на школьника, и решили с ним больше дел не иметь и ему ни в чем не помогать. Вот идет этот школьник по улице и говорит друзьям:"Школу гости приехали. Нас проводили спартакиаду. Участвовали мальчики девочки. Я хотел." Засмеялись друзья. "Ты что, не русский? Ты заболел? А на соревнованиях был?"- спрашивают друзья? "Сходил...."- говорил печальный школьник. "Так был ты там или не был?" - недоумевают ребята. Трудно им стало понять своего дружка. Стало им с ним не интересно, и ребята ушли. Пошел тогда школьник домой. Но с кем он не заговорит, никто его понять не может. Переспрашивают все, ухмыляются. А мама даже температуру померила и решила вызвать врача. Вот так и понял наш школьник, как опрометчиво он поступил, решившись отказаться от служебных частей речи! Служебные части речи очень важны. Без союзов и предлогов слова будут рассыпаться в предложении, Помните это и чаще употребляйте их, расцвечивайте вашу речь предлогами, частицами и союзами!