Как нарисовать кролика по этапно?

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Как нарисовать кролика по этапно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как нарисовать кролика карандашом поэтапноШаг первый.Начнем с контуров. Набросаем примерно расположения головы, лап и ушей.Шаг второй.Нарисуем мордочку и линии листиков, которые кролик с удовольствием слопает.Шаг третий.Теперь нам нужно будет изобразить шерсть. Сделать это непросто. Действуем следующим образом: небольшими штрихами проходимся по всему контуру тела кролика, только не переборщите.Шаг четвертый.Рисуем глаз, усики. И по всему телу добавим штрихов, дабы придать рисунку кролика реалистичности.

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