Вася зашифровал слово из 1 слога идут пароходы последний видишь в лесу поставь между ними гласную букву и в школу Я вещи несу

Русский язык
Вася зашифровал слово из 1 слога идут пароходы последний видишь в лесу поставь между ними гласную букву и в школу Я вещи несу
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Автор: Гость
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Гость:
Порт из него корабли отходят ф буква ель видишь в лесу портфель
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