Вася зашифровал слово из 1 слога идут пароходы последний видишь в лесу поставь между ними гласную букву и в школу Я вещи несу

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Вася зашифровал слово из 1 слога идут пароходы последний видишь в лесу поставь между ними гласную букву и в школу Я вещи несу

Автор: Гость