Помогите решать задачу.С двух станций, расстояние между которыми равно 320км,вышли одновременно два товарных поезда. Один поезд проходил в час 29км, а другой 35км.Через сколько часов эти поезда встретятся???

Математика

Помогите решать задачу.С двух станций, расстояние между которыми равно 320км,вышли одновременно два товарных поезда. Один поезд проходил в час 29км, а другой 35км.Через сколько часов эти поезда встретятся???

Автор: Гость