Помогите решать задачу.С двух станций, расстояние между которыми равно 320км,вышли одновременно два товарных поезда. Один поезд проходил в час 29км, а другой 35км.Через сколько часов эти поезда встретятся???

Математика
Помогите решать задачу.С двух станций, расстояние между которыми равно 320км,вышли одновременно два товарных поезда. Один поезд проходил в час 29км, а другой 35км.Через сколько часов эти поезда встретятся???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 29+35=64км/ч- скорость двух поездов. 2) 320:64=5ч- они встретятся. Ответ: через 5ч эти поезда встретятся.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Допоможіть написати твір на тему : " Малі вчинки-теж великі"
Ответить
Математика
1)Найди 5/6 части числа,2/5 которого равны 24. 2) 1/3 какого числа равна 3/4 части числа 36 ?
Ответить
Математика
Самолёт летел 3 часа со скоростью 350 км/ч , затем увеличил скорость на 25 км/ч и летел ёщё 2 часа. сколько км пролетел самолёт? помогите пожалуйст...
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста выписать геперболу из повести ,, Ночь перед рождеством. Всего ОДНУ геперболу
Ответить
Окружающий мир
О каком государственном празднике идет речь
Ответить