Помогите решать задачу.С двух станций, расстояние между которыми равно 320км,вышли одновременно два товарных поезда. Один поезд проходил в час 29км, а другой 35км.Через сколько часов эти поезда встретятся???
Математика
Помогите решать задачу.С двух станций, расстояние между которыми равно 320км,вышли одновременно два товарных поезда. Один поезд проходил в час 29км, а другой 35км.Через сколько часов эти поезда встретятся???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 29+35=64км/ч- скорость двух поездов. 2) 320:64=5ч- они встретятся. Ответ: через 5ч эти поезда встретятся.
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