Помогите пожалуйста выписать геперболу из повести ,, Ночь перед рождеством. Всего ОДНУ геперболу
Литература
Помогите пожалуйста выписать геперболу из повести ,, Ночь перед рождеством. Всего ОДНУ геперболу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ГИПЕРБОЛА – преувеличение, доведенное до неправдоподобия: «Пацюк жил как настоящий запорожец: ничего не работал, спал три четверти дня, ел за шестерых косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру...»
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