Помогите пожалуйста выписать геперболу из повести ,, Ночь перед рождеством. Всего ОДНУ геперболу

Литература
Помогите пожалуйста выписать геперболу из повести ,, Ночь перед рождеством. Всего ОДНУ геперболу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ГИ­ПЕР­БО­ЛА – пре­уве­ли­че­ние, до­ве­ден­ное до неправ­до­по­до­бия: «Пацюк жил как на­сто­я­щий за­по­ро­жец: ни­че­го не ра­бо­тал, спал три чет­вер­ти дня, ел за ше­сте­рых ко­са­рей и вы­пи­вал за одним разом почти по це­ло­му ведру...»
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