Составьте и запишите предложения со следующими местоимениями употребив их в различных падежах:никакой,ничей,несколько, некий,самый,сам,столько
Русский язык
Составьте и запишите предложения со следующими местоимениями употребив их в различных падежах:никакой,ничей,несколько, некий,самый,сам,столько
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.П. (кем?чем?) Я не мог решить задачу НИКАКИМ способом. И.П.(кто?что?) Максим САМ рисовал мелками на асфальте. Сейчас больше не могу, минут через 10 напишу еще.
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