Люди!!!Умоляю вас,помогите!!Мне надо обьяснить своими словами,как я поняла высказы??ание "Язык есть образ всего внутреннего человека,всех сил,умственных и нравственных"
Русский язык
Люди!!!Умоляю вас,помогите!!Мне надо обьяснить своими словами,как я поняла высказы??ание "Язык есть образ всего внутреннего человека,всех сил,умственных и нравственных"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По тому как человек говорит можно понять его личность
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