Как звали раньше москву?

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Как звали раньше москву?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В летописи есть упоминание о том, что Москва раньше называлась Кучковым: «До Кучкова, рекше [то есть] до Москвы» . В XIV—XV вв. летописи несколько раз называют одно из московских урочищ (в районе Сретенских ворот, Чистых прудов и Лубянской площади) Кучковым полем.
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