Как звали раньше москву?

Гость: Гость:

В летописи есть упоминание о том, что Москва раньше называлась Кучковым: «До Кучкова, рекше [то есть] до Москвы» . В XIV—XV вв. летописи несколько раз называют одно из московских урочищ (в районе Сретенских ворот, Чистых прудов и Лубянской площади) Кучковым полем.