Как звали раньше москву?
Другие предметы
Как звали раньше москву?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В летописи есть упоминание о том, что Москва раньше называлась Кучковым: «До Кучкова, рекше [то есть] до Москвы» . В XIV—XV вв. летописи несколько раз называют одно из московских урочищ (в районе Сретенских ворот, Чистых прудов и Лубянской площади) Кучковым полем.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Use a, the or zero article to complete the sentences. 1) The boy grew up to be ... tall man. 2) ... man is the only animal that can speak. 3) ......
Математика
Путешественник идет из одного города в другой 10 дней а другой путешественик тот ж?? путь проходит за 15 дней За сколько дней встретиться Путешеств...
Окружающий мир