Назови два качества режиссёра и поясни свой выбор

Окружающий мир
Назови два качества режиссёра и поясни свой выбор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. богатое воображение- чтобы снимать интересные фильмы с захватывающим сюжетом 2. трудолюбие- чтобы завершить кинокартину идеально, уделяя внимание каждрй мелочи
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