Почему занятость родителей на работе может отрицательно сказаться на воспитание детей

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Занятость родителей на работе может отрицательно сказаться на воспитание детей потому, что дети будут себя чувствовать никому не нужными. Со временем они могут стать наиболее раздражительнее. Психика может нарушиться, это нехорошо сказывается на поведении в дальнейшем.