Почему занятость родителей на работе может отрицательно сказаться на воспитание детей

Обществознание
Почему занятость родителей на работе может отрицательно сказаться на воспитание детей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Занятость родителей на работе может отрицательно сказаться на воспитание детей потому, что дети будут себя чувствовать никому не нужными. Со временем они могут стать наиболее раздражительнее. Психика может нарушиться, это нехорошо сказывается на поведении в дальнейшем.
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