Словосочетания к словам : навстречу,вправо, впереди,вслед,назад,сверху,вовремя,за полночь,на скаку, на совесть,на цыпочках.
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Словосочетания к словам : навстречу,вправо, впереди,вслед,назад,сверху,вовремя,за полночь,на скаку, на совесть,на цыпочках.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Навстречу белому пароходу,ехать впереди,вслед за ним,проехать назад кинуть сверху.приехать вовремя сделать урок за полночь,действие на совесть,пройти на цыпочках
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