По термохимическому уравнению 2Н2O= 2H2+ O2-571 кДж рассчитайте количество теплоты, пог??ащённой при образовании 2,24л водорода (н.у) помогите пожалуйста, с подробным решением
Химия
По термохимическому уравнению 2Н2O= 2H2+ O2-571 кДж рассчитайте количество теплоты, пог??ащённой при образовании 2,24л водорода (н.у) помогите пожалуйста, с подробным решением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N(H2) = 2.24/22.4=0.1 моль тогда Q=-571*0.1/2=-28.55 кДж Ответ: поглотится 28.55 кДж теплоты
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