По термохимическому уравнению 2Н2O= 2H2+ O2-571 кДж рассчитайте количество теплоты, пог??ащённой при образовании 2,24л водорода (н.у) помогите пожалуйста, с подробным решением

Химия

По термохимическому уравнению 2Н2O= 2H2+ O2-571 кДж рассчитайте количество теплоты, пог??ащённой при образовании 2,24л водорода (н.у) помогите пожалуйста, с подробным решением

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