Расположите части организма, начиная с наименьшей:СРОЧНО 1. ткань 2. орган 3. орг??низм 4. клетка 5. система органов.

Биология
Расположите части организма, начиная с наименьшей:СРОЧНО 1. ткань 2. орган 3. орг??низм 4. клетка 5. система органов.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клетка, ткань, орган, система органов, организм
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