1)внешний угол треугольника равен 150 градусов могут ли два его угла 90.31 и 58.42 напиши??е решение плз
Геометрия
1)внешний угол треугольника равен 150 градусов могут ли два его угла 90.31 и 58.42 напиши??е решение плз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, не могут, потому что 1 угол треугольника всегда меньше суммы 2 других. Решение: 90,31+58,42 =148,73 150> 148,73
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