1)внешний угол треугольника равен 150 градусов могут ли два его угла 90.31 и 58.42 напиши??е решение плз

Геометрия
1)внешний угол треугольника равен 150 градусов могут ли два его угла 90.31 и 58.42 напиши??е решение плз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, не могут, потому что 1 угол треугольника всегда меньше суммы 2 других. Решение: 90,31+58,42 =148,73 150> 148,73
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помагите срочно пожалуйста все задания
Ответить
Математика
С какой скоростью шел человек если за 20 минут он прошел 2 километров
Ответить
Английский язык
Пожалуйста помогите. Завтра контрольная,помогите умоляю
Ответить
Физика
Что означает формула n/S = a • b? Формула за седьмой класс, связана с давлением. Что означает каждая буква в формуле, для вычисления чего она ...
Ответить
Қазақ тiлi
Сделай задание. Спасибо!!!
Ответить