Четвёртое число в третьем десятке- это А)43. Б)34. В)32. Г)24. Д)23 Помогите срочно нужно
Математика
Четвёртое число в третьем десятке- это А)43. Б)34. В)32. Г)24. Д)23 Помогите срочно нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ Б Потому что третий десяток это 30, а четвертое число в нем 4 соответственно 34
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