Школа магазин и аптека расположены на одной стороне улицы от школы до магазина 70 метров от магазина до аптеки на 400 метров меньше Какое расстояние от школы до Как сделать в слове разных чертежей и решите задачи

Математика
Школа магазин и аптека расположены на одной стороне улицы от школы до магазина 70 метров от магазина до аптеки на 400 метров меньше Какое расстояние от школы до Как сделать в слове разных чертежей и решите задачи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если школа --магазин   700м      700-400=300м   300+700=1000м=1км     если магазин-аптека больше на 400м то 70+400=470м   70+470=540м
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