Школа магазин и аптека расположены на одной стороне улицы от школы до магазина 70 метров от магазина до аптеки на 400 метров меньше Какое расстояние от школы до Как сделать в слове разных чертежей и решите задачи

Математика

Школа магазин и аптека расположены на одной стороне улицы от школы до магазина 70 метров от магазина до аптеки на 400 метров меньше Какое расстояние от школы до Как сделать в слове разных чертежей и решите задачи

Автор: Гость