Школа магазин и аптека расположены на одной стороне улицы от школы до магазина 70 метров от магазина до аптеки на 400 метров меньше Какое расстояние от школы до Как сделать в слове разных чертежей и решите задачи
Математика
Школа магазин и аптека расположены на одной стороне улицы от школы до магазина 70 метров от магазина до аптеки на 400 метров меньше Какое расстояние от школы до Как сделать в слове разных чертежей и решите задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если школа --магазин 700м 700-400=300м 300+700=1000м=1км если магазин-аптека больше на 400м то 70+400=470м 70+470=540м
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