Мини сочинение кавказский пленник "честь офицера "

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Рассказ"кавказкий пленник" написан Львом Николаевичем толстым .в 70-ые годы XIXвека, который построен на событиях из жизни самого писателя на Кавказе во время войны русских с горцами . В этом произведении Л.Н Тольстого мне запомнились главные герои : русский офицер жилин и дочь татарина дина . Когла жилин отправился проведать свою мать-старушку , он попал в плен к татарам . Его привещли в аул, надели калодку и заперли в сарай . Утром его отдали за долги Абдулу , где и произошла их первая встреча с диной.По приказу отца она Дала жилину воды и хлеба.