Мини сочинение кавказский пленник "честь офицера "
Литература
Мини сочинение кавказский пленник "честь офицера "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ"кавказкий пленник" написан Львом Николаевичем толстым .в 70-ые годы XIXвека, который построен на событиях из жизни самого писателя на Кавказе во время войны русских с горцами . В этом произведении Л.Н Тольстого мне запомнились главные герои : русский офицер жилин и дочь татарина дина . Когла жилин отправился проведать свою мать-старушку , он попал в плен к татарам . Его привещли в аул, надели калодку и заперли в сарай . Утром его отдали за долги Абдулу , где и произошла их первая встреча с диной.По приказу отца она Дала жилину воды и хлеба.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Словосочетания к словам : навстречу,вправо, впереди,вслед,назад,сверху,вовремя,за полночь,на скаку, на совесть,на цыпочках.
Математика
Школа магазин и аптека расположены на одной стороне улицы от школы до магазина 70 метров от магазина до аптеки на 400 метров меньше Какое расстояни...
Английский язык
Make up sentences 9. 1)numbers 5)to 2)learn 6)them 3)and 7)add 4)how 8)they 10. 1)private 5)in 2)there 6)schools 3)some 7)are 4)...
Математика