Найди сумму и разность : 1) Наибольшего трёхзначного и наибольшего двузначного числа; 2)Наибольшего трёхзначного и наименьшего трёхзначного числа ; 3)Наименьшего четырёхзначного и наибольшее двузначного числа; 4)Наименьшего...

Математика
Найди сумму и разность : 1) Наибольшего трёхзначного и наибольшего двузначного числа; 2)Наибольшего трёхзначного и наименьшего трёхзначного числа ; 3)Наименьшего четырёхзначного и наибольшее двузначного числа; 4)Наименьшего пятизначного и наибольшего четырёхзначного числа; 5)Наименьшего шестизначного и наибольшего трёхзначного числа.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я как бы понила что это  делается вот так. 1) 999, 99 2) 999, 10 3) 1000, 99 4) 10000, 9999 5) 100000, 999
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Почему занятость родителей на работе может отрицательно сказаться на воспитание детей
Ответить
Литература
Мини сочинение кавказский пленник "честь офицера "
Ответить
Русский язык
Словосочетания к словам : навстречу,вправо, впереди,вслед,назад,сверху,вовремя,за полночь,на скаку, на совесть,на цыпочках.
Ответить
Математика
Школа магазин и аптека расположены на одной стороне улицы от школы до магазина 70 метров от магазина до аптеки на 400 метров меньше Какое расстояни...
Ответить
Английский язык
Make up sentences 9. 1)numbers 5)to 2)learn 6)them 3)and 7)add 4)how 8)they 10. 1)private 5)in 2)there 6)schools 3)some 7)are 4)...
Ответить