Найди сумму и разность : 1) Наибольшего трёхзначного и наибольшего двузначного числа; 2)Наибольшего трёхзначного и наименьшего трёхзначного числа ; 3)Наименьшего четырёхзначного и наибольшее двузначного числа; 4)Наименьшего...
Математика
Найди сумму и разность : 1) Наибольшего трёхзначного и наибольшего двузначного числа; 2)Наибольшего трёхзначного и наименьшего трёхзначного числа ; 3)Наименьшего четырёхзначного и наибольшее двузначного числа; 4)Наименьшего пятизначного и наибольшего четырёхзначного числа; 5)Наименьшего шестизначного и наибольшего трёхзначного числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я как бы понила что это делается вот так. 1) 999, 99 2) 999, 10 3) 1000, 99 4) 10000, 9999 5) 100000, 999
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