Na2O⇒NaOH(дополнить) 1.Назвать вещества в реакции 2.Тип реакции: По с.о. По числу со??тояний
Химия
Na2O⇒NaOH(дополнить) 1.Назвать вещества в реакции 2.Тип реакции: По с.о. По числу со??тояний
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2O+H2O=2NaOH (оксид натрия + вода = гидроксид натрия) Реакция соединения, без переноса электронов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди сумму и разность : 1) Наибольшего трёхзначного и наибольшего двузначного числа; 2)Наибольшего трёхзначного и наименьшего трёхзначного чис...
Обществознание
Русский язык
Словосочетания к словам : навстречу,вправо, впереди,вслед,назад,сверху,вовремя,за полночь,на скаку, на совесть,на цыпочках.