Na2O⇒NaOH(дополнить) 1.Назвать вещества в реакции 2.Тип реакции: По с.о. По числу со??тояний

Химия

Na2O⇒NaOH(дополнить) 1.Назвать вещества в реакции 2.Тип реакции: По с.о. По числу со??тояний

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