Na2O⇒NaOH(дополнить) 1.Назвать вещества в реакции 2.Тип реакции: По с.о. По числу со??тояний

Химия
Na2O⇒NaOH(дополнить) 1.Назвать вещества в реакции 2.Тип реакции: По с.о. По числу со??тояний
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2O+H2O=2NaOH (оксид натрия + вода = гидроксид натрия) Реакция соединения, без переноса электронов
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