Путешественник идет из одного города в другой 10 дней а другой путешественик тот ж?? путь проходит за 15 дней За сколько дней встретиться Путешественники если выйдут Одновременно навстречу друг другу из этих городов

Математика

Путешественник идет из одного города в другой 10 дней а другой путешественик тот ж?? путь проходит за 15 дней За сколько дней встретиться Путешественники если выйдут Одновременно навстречу друг другу из этих городов

Автор: Гость