Путешественник идет из одного города в другой 10 дней а другой путешественик тот ж?? путь проходит за 15 дней За сколько дней встретиться Путешественники если выйдут Одновременно навстречу друг другу из этих городов

Математика
Путешественник идет из одного города в другой 10 дней а другой путешественик тот ж?? путь проходит за 15 дней За сколько дней встретиться Путешественники если выйдут Одновременно навстречу друг другу из этих городов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S - длина пути между городами  S/10 - скорость первого путешественника  S/15 - скорость второго путешественника  S/(S/10 + S/15) - кол-во дней, через которые путешественники встретятся  S/(S/10 + S/15) = 6дней.  Ответ: через  6 дней  путешественники встретятся.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Назови два качества режиссёра и поясни свой выбор
Ответить
Математика
Запиши уравнение и реши его: сумма 156 и неизвестного числа равна частному 186467 и 263.
Ответить
Химия
Na2O⇒NaOH(дополнить) 1.Назвать вещества в реакции 2.Тип реакции: По с.о. По числу со??тояний
Ответить
Математика
Найди сумму и разность : 1) Наибольшего трёхзначного и наибольшего двузначного числа; 2)Наибольшего трёхзначного и наименьшего трёхзначного чис...
Ответить
Обществознание
Почему занятость родителей на работе может отрицательно сказаться на воспитание детей
Ответить