Путешественник идет из одного города в другой 10 дней а другой путешественик тот ж?? путь проходит за 15 дней За сколько дней встретиться Путешественники если выйдут Одновременно навстречу друг другу из этих городов
Математика
Путешественник идет из одного города в другой 10 дней а другой путешественик тот ж?? путь проходит за 15 дней За сколько дней встретиться Путешественники если выйдут Одновременно навстречу друг другу из этих городов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S - длина пути между городами S/10 - скорость первого путешественника S/15 - скорость второго путешественника S/(S/10 + S/15) - кол-во дней, через которые путешественники встретятся S/(S/10 + S/15) = 6дней. Ответ: через 6 дней путешественники встретятся.
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