Помогите решить задачу! На 5 детских свитеров расходуют столько же шерстяной пря??и, сколько для взрослых . Сколько пряжи требуется на детский свитер, если на свитер для взрослых расходуют 500 г пряжи?

Математика

Помогите решить задачу! На 5 детских свитеров расходуют столько же шерстяной пря??и, сколько для взрослых . Сколько пряжи требуется на детский свитер, если на свитер для взрослых расходуют 500 г пряжи?

Автор: Гость