Помогите решить задачу! На 5 детских свитеров расходуют столько же шерстяной пря??и, сколько для взрослых . Сколько пряжи требуется на детский свитер, если на свитер для взрослых расходуют 500 г пряжи?
Математика
Помогите решить задачу! На 5 детских свитеров расходуют столько же шерстяной пря??и, сколько для взрослых . Сколько пряжи требуется на детский свитер, если на свитер для взрослых расходуют 500 г пряжи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2*500=1.000(г.)-пряжки идёт на два взрослых свитера. 2)1.000:5=200(г.)-идёт на один детский свитер. Ответ: 200г. пряжи идёт на один детский свитер. Удачи)
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