Na2O2⇒Na2O(дополнить) 1.Назвать вещества в реакции 2.Тип реакции: По с.о. По числу состояний

Химия
Na2O2⇒Na2O(дополнить) 1.Назвать вещества в реакции 2.Тип реакции: По с.о. По числу состояний
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2O2 + 2Na= 2Na2O Na2o2- это пероксид натрия, na2o- это оксид натрия это реакция присоединения, в промышленности является реакцией сплавления твёрдых веществ
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