Теннисный план по рассказу,, Никита"
Литература
Теннисный план по рассказу,, Никита"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Рано утром мать уходила со двора. 2. - Я тебя знаю ты там живёшь. 3.За огородом в зарослях лопухов и крапив, находился колодец. 4.Во всей деревне было тихо... 5.Никита лёг на землю и прильнул к ней лицом. 6. Солдат поглядел на Никиту... 7.отец сходил в сарай за топором и стал колоть на дрова ветхий пень на огороде. По моему все.
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