Теннисный план по рассказу,, Никита"

Гость: Гость:

1. Рано утром мать уходила со двора. 2. - Я тебя знаю ты там живёшь. 3.За огородом в зарослях лопухов и крапив, находился колодец. 4.Во всей деревне было тихо... 5.Никита лёг на землю и прильнул к ней лицом. 6. Солдат поглядел на Никиту... 7.отец сходил в сарай за топором и стал колоть на дрова ветхий пень на огороде. По моему все.