Найдите неизвестное слагаемое 5/6+х=31/24 1) 11/24 2) 12/17 3) 51/24
Математика
Найдите неизвестное слагаемое 5/6+х=31/24 1) 11/24 2) 12/17 3) 51/24
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Ответ вариант 1) 11/24
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