NaOH⇒Na3СO4 (дополнить) 1.Назвать вещества в реакции 2.Ионное уравнение 3.Тип реакци??: По с.о. По числу состояний
Химия
NaOH⇒Na3СO4 (дополнить) 1.Назвать вещества в реакции 2.Ионное уравнение 3.Тип реакци??: По с.о. По числу состояний
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гидроксид ортофосфорная натрия кислота фосфат натрия вода 3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O 3Na(+) + 3OH(-) + 3H(+) + PO4(3-) = 3Na(+) +PO4(3-) + 3H2O 3OH(-) + 3H(+) = 3H2O OH(-) + H(+) = H2O 3. Тип реакции обмена, не окислительно восстановительная (идущая без изменении степени окисления), не обратимая, не каталитическая, экзотермическая, гомогенная,
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