NaOH⇒Na3СO4 (дополнить) 1.Назвать вещества в реакции 2.Ионное уравнение 3.Тип реакци??: По с.о. По числу состояний

Химия

NaOH⇒Na3СO4 (дополнить) 1.Назвать вещества в реакции 2.Ионное уравнение 3.Тип реакци??: По с.о. По числу состояний

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