Как ты думаешь почему Иван Грозный мог безнаказанно проявлять жестокость по отно??ению к своим подданным

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Иван Грозный рос в жестокости и видел как подданные убили его родителей, поэтому считал это нормальным. Кто не считал его царем, не считал его поступки правильными он казнил и пытал. Соответственно его боялись не только как царя, но и как политика. Грозный отличался жестокостью и его подданные привыкли к унижению и пыткам и под страхом не могли ничего сделать