Как отучить хомяка рытся в опилках
Биология
Как отучить хомяка рытся в опилках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно убрать опилки оттуда. Потом если перестанет рыть пустой пол, заного опилки положи. Если опять начнет... не знаю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Мне 11 было не давно и у меня будет концерт по танцам но в школьном концерте я перев??лновалась и забыла песню теперь боюсь выступать на танцах.ЧТО...
Окружающий мир
Как ты думаешь почему Иван Грозный мог безнаказанно проявлять жестокость по отно??ению к своим подданным