Как отучить хомяка рытся в опилках

Биология
Как отучить хомяка рытся в опилках
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно убрать опилки оттуда. Потом если перестанет рыть пустой пол, заного опилки положи. Если опять начнет... не знаю. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Мне 11 было не давно и у меня будет концерт по танцам но в школьном концерте я перев??лновалась и забыла песню теперь боюсь выступать на танцах.ЧТО...
Ответить
Химия
Составьте уравнения,реакций Ca(OH2)+SiO2 NaOH+P2O5 NaOH+N2O5
Ответить
Окружающий мир
Как ты думаешь почему Иван Грозный мог безнаказанно проявлять жестокость по отно??ению к своим подданным
Ответить
Алгебра
Найдите сумму целых чисел между которыми заключено число 4 корень из 11
Ответить
Английский язык
Переведите текст: за правильный ответ дам 25 баллов Pancake Day is celebrated in many countries of the world: the UK, the USA, Ireland, Australia...
Ответить