Ребят помогите мне пожалуйста(( Спасите от двойке(( Нужно с Дано и что нужно найти и решение подробное четыре числа являются последовательными членами арифметической прогрессии. Сумма первых трех равна -21, а сумма трех после...

Алгебра
Ребят помогите мне пожалуйста(( Спасите от двойке(( Нужно с Дано и что нужно найти и решение подробное четыре числа являются последовательными членами арифметической прогрессии. Сумма первых трех равна -21, а сумма трех последних равна -6.Найти эти числа?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А1+а2+а3=-21 а1+(а1+d)+(a1+2d)=-21 3a1+3d=-21, 3(a1+d)=-21 a1+d=-7, a1=-7-d a2+a3+a4=-6 (a1+d)+(a1+2d)+(a1+3d)=-6 3a1+6d=-6, 3(a1+2d)=-6 a1+2d=-2 (-7-d)+2d=-2 -7+d=-2 d=-2+7=5, a1+2*5=-2, a1=-2-10=-12,  a2=-12+5=-7,  a3=-7+5=-2,  a4=-2+5=3 ответ: a1=-12,  a2=-7,  a3=-2,  a4=3
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