Ребят помогите мне пожалуйста(( Спасите от двойке(( Нужно с Дано и что нужно найти и решение подробное четыре числа являются последовательными членами арифметической прогрессии. Сумма первых трех равна -21, а сумма трех после...
Алгебра
Ребят помогите мне пожалуйста(( Спасите от двойке(( Нужно с Дано и что нужно найти и решение подробное четыре числа являются последовательными членами арифметической прогрессии. Сумма первых трех равна -21, а сумма трех последних равна -6.Найти эти числа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А1+а2+а3=-21 а1+(а1+d)+(a1+2d)=-21 3a1+3d=-21, 3(a1+d)=-21 a1+d=-7, a1=-7-d a2+a3+a4=-6 (a1+d)+(a1+2d)+(a1+3d)=-6 3a1+6d=-6, 3(a1+2d)=-6 a1+2d=-2 (-7-d)+2d=-2 -7+d=-2 d=-2+7=5, a1+2*5=-2, a1=-2-10=-12, a2=-12+5=-7, a3=-7+5=-2, a4=-2+5=3 ответ: a1=-12, a2=-7, a3=-2, a4=3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Какую роль играют в государстве правоохранительные органы? С какими правоохранительными органами вам приходилось сталкиваться? Опишите устройств...
Математика
Два всадника выехали навстречу друг другу с одинаковой скоростью и встретились ч??рез 10часов один ехал до встречи на2 часа больше другово и проеха...
Окружающий мир
Английский язык