Ребят помогите мне пожалуйста(( Спасите от двойке(( Нужно с Дано и что нужно найти и решение подробное четыре числа являются последовательными членами арифметической прогрессии. Сумма первых трех равна -21, а сумма трех после...

Алгебра

Ребят помогите мне пожалуйста(( Спасите от двойке(( Нужно с Дано и что нужно найти и решение подробное четыре числа являются последовательными членами арифметической прогрессии. Сумма первых трех равна -21, а сумма трех последних равна -6.Найти эти числа?

Автор: Гость