Какую роль играют в государстве правоохранительные органы? С какими правоохранительными органами вам приходилось сталкиваться? Опишите устройство власти в современной России. Назовите три главные ветви современной власти.
Обществознание
Какую роль играют в государстве правоохранительные органы? С какими правоохранительными органами вам приходилось сталкиваться? Опишите устройство власти в современной России. Назовите три главные ветви современной власти.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Три ветви власти России: законодательная ( Парламент = Государственная Дума+Совет Федерации), исполнительная(Правительство РФ), судебная (суды РФ). МВД (Министерство внутренних дел)-относится к исполнительной власти, которая осуществляет исполнение законов.
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