Какую роль играют в государстве правоохранительные органы? С какими правоохранительными органами вам приходилось сталкиваться? Опишите устройство власти в современной России. Назовите три главные ветви современной власти.

Обществознание

Какую роль играют в государстве правоохранительные органы? С какими правоохранительными органами вам приходилось сталкиваться? Опишите устройство власти в современной России. Назовите три главные ветви современной власти.

Автор: Гость