Что из ниже перечисленного наиболее точно выражает понятия спроса и величины спр??са? а)То, что потребители хотят купить на рынке по различным ценам. б)То, что потребители хотят купить на рынке по определенной цене. в)То, чт...
Экономика
Что из ниже перечисленного наиболее точно выражает понятия спроса и величины спр??са? а)То, что потребители хотят купить на рынке по различным ценам. б)То, что потребители хотят купить на рынке по определенной цене. в)То, что потребители хотят и могут купить на рынке по определенной цене. г)То, что потребители хотят и могут купить на рынке при различном уровне цен. Ответ: Спрос______________________________________ Величина спроса__________________________________
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Гость:
Спрос: а) и г) Величина спроса: б) и в).
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