Sin(2x-arccos(корень из 3 делённое на 2))= - корень из 3 делённое на 2 СРОЧНО!!!!!!
Алгебра
Sin(2x-arccos(корень из 3 делённое на 2))= - корень из 3 делённое на 2 СРОЧНО!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение Sin(2x-arccos(√3/2))= - √3/ 2 sin(2x - π/6) = - √3/2 2x - π/6 = (-1)^n * arcsin(-√3/2) + πn, n ∈ Z 2x - π/6 = (-1)^(n+1) * (π/3) + πn, n ∈ Z 2x = (-1)^(n+1) * (π/3) + π/6 + πn, n ∈ Z x = (-1)^(n+1) * (π/6) + π/12 + πn/2, n ∈ Z
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