Доклад на тему росянка.

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Это одни из наиболее распространенных растений среди насекомоядных собратьев. Растут они по всему миру и насчитывают порядка 100 видов, большая часть которых обитает в Австралии и Новой Зеландии. Типичный их представитель — росянка круглолистная (Drosera rotundifolia), которая может расти, в том числе, и на болотах умеренной зоны Северного полушария. Англичане дали росянке поэтическое название sun-dew, то есть “солнечная роса”. Всего же насекомоядные растения насчитывают почти 500 видов, сгруппированных в шесть семейств. Их представители встречаются практически во всех частях света. В Европейской части России, Сибири, на Дальнем Востоке встречаются три вида этих растений: росянка круглолистная, или царёвы очи, солнечная роса, росичка (Drosera rotundifolia L.); росянка английская или длиннолистная (Drosera anglica Huds.); росянка промежуточная (Drosera intermedia Hayne.). Эти росянки, произрастающие в умеренном климате, могут выдерживать холодную зиму путем формирования специальных плотно сложенных зимующих почек. Такие почки можно хранить в воздухонепроницаемом пакете в небольшом количестве мха-сфагнума в течение четырех-пяти месяцев