Доклад на тему "Загрязнение воды" 5 класс
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Доклад на тему "Загрязнение воды" 5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Загрязнение воды происходит главным образом, когда люди перегружают водную окружающую среду, ручьи, озёра, подземные воды заливы и моря, отходами или веществами, вредными для живых существ. Вода, необходима для жизни. Все организмы содержат воду, некоторые пьют её некоторые живут в ней . растением и животным необходима чистоя вода. Загрязнение воды убивает большое количество рыб, птиц и других животных, а в некоторых случаях в пострадавших районах убивает всё живое.
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