Доклад на тему "Загрязнение воды" 5 класс

Гость: Гость:

Загрязнение воды происходит главным образом, когда люди перегружают водную окружающую среду, ручьи, озёра, подземные воды заливы и моря, отходами или веществами, вредными для живых существ. Вода, необходима для жизни. Все организмы содержат воду, некоторые пьют её некоторые живут в ней . растением и животным необходима чистоя вода. Загрязнение воды убивает большое количество рыб, птиц и других животных, а в некоторых случаях в пострадавших районах убивает всё живое.