Доклад на тему,, значение растений в природе и жизни человека"

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Очень трудно себе представить, что растений вдруг не стало в природе. Да это и невозможно. Ведь воздух, которым мы дышим, пища, которую едим, неразрывно связаны с растениями. Кроме того они дарят людям радость общения с природой, помогают увидеть ее очарование и красоту. Растения делают нас чище, добрее, когда мы ухаживаем за ними. Растения необходимы для жизни человека, так как выделяют кислород, нужный для дыхания, ими питаются домашние, дикие животные. Даже хищники зависят от них, так как их жертвы обычно травоядные животные. Травы, деревья, кустарники покрывают землю плотным живым ковром, защищая ее от пересыхания. В древесных зарослях создается более мягкий, влажный микроклимат, так как листва не дает жарким солнечным лучам иссушать землю. Их корни скрепляют и удерживают почву. Крайне важная функция зеленых растений - осуществление фотосинтеза. Этот процесс крайне важен для существования всего живого на этой планете. Благодаря фотосинтезу растения обладают способностью создавать из углекислого газа и воды органические вещества, которые являются необходимыми для растительных продуктов питания - овощей, фруктов, зерновых, бобовых и т. д. Растения также используют как сырье для промышленности, строительства, медицины. Также в прямой зависимости от жизни растений находится формирование газового состава атмосферы. Благодаря фотосинтезу растения выделяют в атмосферу примерно 510 т. необходимого кислорода за год. Они повышают плодородие почвы, благодаря гумусу. Своими корнями они высасывают часть минеральных веществ из почвы, после чего в качестве корма передают их животным. Растения играют огромную роль в жизни природы, влияя на формирование климата, водные источники, на жизнь животных, а также на другие составляющие биосферы. Растения населяли нашу планету еще задолго до появления на ней людей. С тех самых пор они живут на самых разных участках суши, порою мало приспособленных для жизни. Они растут в тундре, лесах, степях, пустынях. Они населяют озера, реки, моря и океаны. Растения можно встретить даже на голых скалах и сыпучих песках. Те из них, которые размножаются, расселяются на почве без участия человека, называют дикорастущими. В настоящее время на земном шаре насчитывается примерно 500 тысяч разнообразных видов дикорастущих растений.