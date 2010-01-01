Доклад о любом городе 2-ой класс

Гость: Гость:

Москва это очень красивый город.В Москве много достопримичательностей,улиц,фонарей.Но больше меня вдохновляет Красная площадь.Я живу в .......(Напеши свой город) я мечтаю побывать в Москве и увидеть пол Москвы.В самой Москве живет Владимер Путин.Я люблю этот город и надеюсь я там побываю там.