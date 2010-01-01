Доклад о любом городе 2-ой класс

Окружающий мир
Доклад о любом городе 2-ой класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Москва это очень красивый город.В Москве много достопримичательностей,улиц,фонарей.Но больше меня вдохновляет Красная площадь.Я живу в .......(Напеши свой город) я мечтаю побывать в Москве и увидеть пол Москвы.В самой Москве живет Владимер Путин.Я люблю этот город и надеюсь я там побываю там.
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