Рассказ-суждение, ответь на вопрос Почему лес называют сообществом?.

Гость: Гость:

Лес называют сообществом, потому что в нем находятся многие существа и растения которые вместе образую сообщество (как у людей). Многие звери (семьи зверей) тоже можно сказать по-свойму образуют сообщество себе подобных. Тоже самое можно сказать и о растениях. Поэтому лес можно назвать сообществом животных и растений.