Рассказ-суждение, ответь на вопрос Почему лес называют сообществом?.

Окружающий мир
Рассказ-суждение, ответь на вопрос Почему лес называют сообществом?.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лес называют сообществом, потому что в нем находятся многие существа и растения которые вместе образую сообщество (как у людей). Многие звери (семьи зверей) тоже можно сказать по-свойму образуют сообщество себе подобных. Тоже самое можно сказать и о растениях. Поэтому лес можно  назвать сообществом животных и растений.
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