Доклад по культуре Европы 17 века (класс)

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17 век для Европы был временем борьбы феодализма и нарастающего капитализма, экономических сдвигов. Развивались мануфактурная промышленность, торговля, увеличивались экономические потребности — все это способствовало активизации точных и естественных наук. Это время характеризуется великими открытиями. Галилео Галилей (итальянский ученый) заложил основы современной механики, сделал телескоп 32-кратным увеличением. Немецкий астроном Иоганн Кеплер составил планетные таблицы, установил законы движения планет, заложил основы теории затмения.Готфрид Лейбниц создал дифференциальные исчисления, предвосхитил принципы современной математической логики. Английский математик Исаак Ньютон открыл дисперсию света, закон всемирного тяготения, хроматическую аберрацию, создал основы небесной механики, теорию света. Христиан Гюйгенс создал волновую теорию света, маятниковые часы со спусковым механизмом, установил законы колебания физического мятника, открыл кольцо у Сатурна. В этот период произошел мощный рост философской мысли. Мировоззрения Френсиса Бэкона, Джона Локка, Томаса Гоббса в Англии, Бенедикта Спинозы в Голландии, Рене Декарта во Франции внесли огромный вклад в формирование ведущих общественных идей, утверждение материализма. В XVII в. художественная литература отличалась огромным разнообразием жанров, например новелла, бытовая комедия, высокая трагедия, эпическая драма, ода, роман, сатира и др. С началом века связано творчество Сервантеса и Шекспира, а к следующему поколению относятся Джон Мильтон («Потерянный рай«) в Англии, Педро Кальдерой де ла Барка («Жизнь есть сон») в Испании и Пьер Корнель («Сид»), Жан Расин («Федра»), Мольер («Дон Жуан») во Франции. В соответствии со сложением национальных государств в Западной Европе формируются национальные художественные школы. Самые высокие достижения западноевропейского искусства этого времени относятся к искусству Фландрии, Голландии, Италии, Франции, Испании, Италии.