Доклад про одуванчик

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Содержание одуванчик — растение с ветвистым, стержневым корнем толщиной около 2 см и длиной около 60 см, в верхней части переходящим в короткое многоглавое корневище. Листья голые, перисто-надрезанные или цельные, собранные в прикорневую розетку.Цветоносная стрелка сочная, цилиндрическая, полая внутри, оканчивающаяся одиночной