Доклад про одуванчик

Окружающий мир
Доклад про одуванчик
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Содержание одуванчик — растение с ветвистым, стержневым корнем толщиной около 2 см и длиной около 60 см, в верхней части переходящим в короткое многоглавое корневище. Листья голые, перисто-надрезанные или цельные, собранные в прикорневую розетку.Цветоносная стрелка сочная, цилиндрическая, полая внутри, оканчивающаяся одиночной
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста что сможете
Ответить
Химия
Помогите решить прошу!
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста пожалуйста
Ответить
Английский язык
Ask and answer questions as in the example.
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста прошу
Ответить